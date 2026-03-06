Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия «Днепра»

«Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 375 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 87 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной борьбы, 20 складов боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой «Днепр» нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны. Кроме того, «Днепр» освободил населенный пункт Веселянка Запорожской области, отметили там.