Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Юга»

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли более 1035 военных, два танка и 27 боевых бронемашин в зоне действий группировки войск «Южная», сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«За неделю в зоне ответственности “Южной” группировки войск ВСУ потеряли более 1035 военнослужащих, два танка, 27 боевых бронированных машин, в том числе шесть западного производства. Уничтожены 102 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 41 склад боеприпасов, горючего и материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что группировкой «Южная» нанесено поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Кроме того, «Южная» группировка освободила населенный пункт Резниковка Донецкой Народной Республики.