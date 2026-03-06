Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Юга»

«За неделю в зоне ответственности “Южной” группировки войск ВСУ потеряли более 1035 военнослужащих, два танка, 27 боевых бронированных машин, в том числе шесть западного производства. Уничтожены 102 автомобиля, 18 орудий полевой артиллерии, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 41 склад боеприпасов, горючего и материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.