ВСУ потеряли более 2185 военнослужащих в зоне действия «Востока»

«Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск “Восток” составили более 2185 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и семь артиллерийских орудий. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении военного ведомства.