Ежедневные ифтары для бойцов и жителей проходят в зоне СВО в ДНР и ЛНР

Мероприятия проходят в блиндажах или мечетях Донецка и Луганска при участии полкового имама ДУМ РТ Мухаммада Хайруллаева и казыя ДУМ РТ Марата Марданшина, который находится в зоне СВО на протяжении всего Рамадана.