РСЗО «Торнадо-С» уничтожил понтонную переправу ВСУ. Видео

Операторы беспилотных систем зафиксировали интенсивное движение инженерной техники и транспорта в районе переправы, что подтвердило ее ключевое значение для логистики украинских формирований.
Координаты цели были оперативно переданы в артиллерийский дивизион. Расчет РСЗО «Торнадо-С» 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады совершил марш в назначенный район, развернул боевую машину и выполнил залп высокоточными 300-мм снарядами.
Прямым попаданием понтонная переправа была полностью разрушена. Поражение цели осуществлялось под контролем разведывательного дрона в режиме реального времени.