РСЗО «Торнадо-С» уничтожил понтонную переправу ВСУ. Видео

Артиллеристы группировки войск «Запад» ликвидировали понтонную переправу, которую подразделения ВСУ использовали для снабжения своих сил на линии боевого соприкосновения. Цель была поражена высокоточным ударом реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», сообщает Министерство обороны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Операторы беспилотных систем зафиксировали интенсивное движение инженерной техники и транспорта в районе переправы, что подтвердило ее ключевое значение для логистики украинских формирований.

Координаты цели были оперативно переданы в артиллерийский дивизион. Расчет РСЗО «Торнадо-С» 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады совершил марш в назначенный район, развернул боевую машину и выполнил залп высокоточными 300-мм снарядами.

Прямым попаданием понтонная переправа была полностью разрушена. Поражение цели осуществлялось под контролем разведывательного дрона в режиме реального времени.