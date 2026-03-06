Российские военные ликвидировали диверсантов спецназа ВСУ под Красным Лиманом

На Краснолиманском направлении подразделения ВС РФ пресекли попытку проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы. В ходе боя личный состав 8-го полка Сил специальных операций Украины был полностью уничтожен, сообщает сообщество «Вооруженные Силы Новороссии».
Ликвидированные диверсанты под командованием капитана Назара Жирного планировали атаку на российские позиции на северо-западном участке фронта. По замыслу противника, этот маневр должен был пробить коридор для подвода резервов ВСУ и помочь им попытаться отбить поселок Дробышево.
Реализовать планы украинским военным не удалось благодаря бдительности разведки. После обнаружения выдвижения группы слаженными действиями операторов дронов и артиллеристов противник был выявлен и полностью уничтожен.