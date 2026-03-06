Ричмонд
Житель Белгородской области пострадал при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал грузовик в селе Почаево Грайворонского округа. Автомобиль поврежден, пострадавший мирный житель госпитализирован.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Грайворонском округе Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона на грузовой автомобиль пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Удар беспилотника пришелся по грузовому транспортному средству в селе Почаево. Автомобиль получил повреждения, а его водителя госпитализировали.

Пострадавший мужчина был доставлен в Грайворонскую центральную районную больницу с баротравмой и множественными осколочными ранениями различных частей тела. Для дальнейшего лечения его планируется перевести в городскую больницу № 2 Белгорода.