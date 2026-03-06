Из украинского плена вернулись трое самарских военнослужащих

Омбудсмен заверила, что прилагаются все усилия для того, чтобы из плена вернулся каждый наш боец, и поблагодарила всех причастных за эту работу. Аппарат уполномоченного находится на связи и готовы помогать в проблемах, с которыми сталкиваются родственники бойцов. Вернувшимся из плена Елена Лапушкина пожелала скорейшего восстановления.