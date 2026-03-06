Двое военнослужащих из Иркутской области вернулись из украинского плена. 6 марта 2026 года Россия вернула 300 бойцов с территории, подконтрольной киевскому режиму. В числе освобожденных оказались парни из Иркутска и Саянска.
— В результате двухдневного обмена четверо ребят из Приангарья вернутся домой — это бойцы из Иркутска, Ангарска, Саянска и Нижнеудинска, — прокомментировал в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев.
Сейчас военнослужащие — в Беларуси, там им оказывают психологическую и медицинскую помощь. После всех процедур их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждения.
Днем ранее, 5 марта состоялся обмен военнопленными в составе 200 человек. Среди них были бойцы из Ангарска и Нижнеудинска. В процессе передачи пленных участвовали Объединенные Арабские Эмираты и США.