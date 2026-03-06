В Прикамье из украинского плена вернули пять жителей региона за два дня обмена

Россия и Украина 5 и 6 марта провели масштабный обмен военнопленными. Домой вернули 200 военнослужащих в первый день, 300 — во второй. Среди них оказались пять жителей Прикамья.
О вернувшихся домой земляках рассказал Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. В первой группе оказались жители из Чусового и Березников.
Чусовлянин ушел служить в зону СВО по контракту в августе 2023 года, связь с ним оборвалась в июле 2025 года. В декабре стало известно, что он находится в плену на Добропольском направлении. С жителем Березников связь прервалась в феврале прошлого года. Его маме дали возможность увидеться с ним по видеосвязи.
Во второй день обмена в список освобожденных военнопленных попали три бойца из Прикамья. Добрые вести ушли в Соликамск, Краснокамск и Красновишерск.
Один из них подписал контракт с Минобороны РФ осенью 2024 года, в январе следующего года он попаал в число самовольно оставивших часть. О втором военнослужащем ничего не было известно с декабря прошлого года. В феврале жена получила сообщение из Международного Красного Креста, что муж жив.
О судьбе еще одного военнопленного узнали после обращения в адрес украинского омбудсмена. Он находился в плену на территории Львовской области.
Игорь Сапко выразил благодарность всем, кто делает такие возвращения возможными, кто неустанно трудится на этом непростом пути. Главное — не терять надежду.