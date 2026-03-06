В Прикамье из украинского плена вернули пять жителей региона за два дня обмена

Чусовлянин ушел служить в зону СВО по контракту в августе 2023 года, связь с ним оборвалась в июле 2025 года. В декабре стало известно, что он находится в плену на Добропольском направлении. С жителем Березников связь прервалась в феврале прошлого года. Его маме дали возможность увидеться с ним по видеосвязи.