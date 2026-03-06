Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье из украинского плена вернули пять жителей региона за два дня обмена

Масштабный обмен военнопленными Россия с Украиной провели 5 и 6 марта.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Украина 5 и 6 марта провели масштабный обмен военнопленными. Домой вернули 200 военнослужащих в первый день, 300 — во второй. Среди них оказались пять жителей Прикамья.

О вернувшихся домой земляках рассказал Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко. В первой группе оказались жители из Чусового и Березников.

Чусовлянин ушел служить в зону СВО по контракту в августе 2023 года, связь с ним оборвалась в июле 2025 года. В декабре стало известно, что он находится в плену на Добропольском направлении. С жителем Березников связь прервалась в феврале прошлого года. Его маме дали возможность увидеться с ним по видеосвязи.

Во второй день обмена в список освобожденных военнопленных попали три бойца из Прикамья. Добрые вести ушли в Соликамск, Краснокамск и Красновишерск.

Один из них подписал контракт с Минобороны РФ осенью 2024 года, в январе следующего года он попаал в число самовольно оставивших часть. О втором военнослужащем ничего не было известно с декабря прошлого года. В феврале жена получила сообщение из Международного Красного Креста, что муж жив.

О судьбе еще одного военнопленного узнали после обращения в адрес украинского омбудсмена. Он находился в плену на территории Львовской области.

Игорь Сапко выразил благодарность всем, кто делает такие возвращения возможными, кто неустанно трудится на этом непростом пути. Главное — не терять надежду.