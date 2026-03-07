На СВО погиб баскетболист из Челябинска

— Вячеслав начинал свой путь в баскетболе у тренера Григория Лесова в саткинской школе № 40. Играл за команду «Кузнец» в любительском чемпионате Челябинска, лиге развития МЛБЛ, турнирах по баскетболу 3×3. Неоднократно участвовал в соревнованиях по броскам сверху на «Матчах звёзд», «Оранжевом мяче», Кубке губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3, — рассказали в федерации.