На СВО погиб баскетболист из Челябинска

В ходе специальной военной операции погиб баскетболист из Челябинска Вячеслав Усов. Ему было 27 лет. Печальную новость в пятницу, 6 марта, сообщили в областной федерации баскетбола.

Источник: Федерация баскетбола Челябинской области/Vk.com

— Вячеслав начинал свой путь в баскетболе у тренера Григория Лесова в саткинской школе № 40. Играл за команду «Кузнец» в любительском чемпионате Челябинска, лиге развития МЛБЛ, турнирах по баскетболу 3×3. Неоднократно участвовал в соревнованиях по броскам сверху на «Матчах звёзд», «Оранжевом мяче», Кубке губернатора Челябинской области по баскетболу 3×3, — рассказали в федерации.

Вячеслав Усов погиб в возрасте 27 лет.

Напомним, в октябре прошлого года в Магнитогорске простились с погибшим на СВО экс-заместителем мэра Челябинска Сергеем Репринцевым.