Боец «Ахмата» Бэха пережил взрыв гранаты в подвале на передовой

Несмотря на детонацию, никто из четырех военных не получил тяжелых повреждений.

Источник: Комсомольская правда

Боец спецназа «Ахмат» с позывным Бэха в интервью RT рассказал о полученных им на передовой в зоне СВО нескольких ранениях и о том, как выжил после взрыва украинской гранаты в подвале дома в ходе боев.

Боец вспомнил, что несмотря на произошедшую детонацию боеприпаса, никто из четырех военных, находившихся в укрытии, не получил тяжелых повреждений.

По его словам, он участвует в штурмовых действиях с 2022 года. За время службы Бэха участвовал в боях за Бахмут и Соледар в ДНР, а также выполнял боевые задачи в ЛНР и Курской области.

