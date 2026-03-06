Боец «Ахмата» Бэха пережил взрыв гранаты в подвале на передовой

Боец спецназа «Ахмат» с позывным Бэха в интервью RT рассказал о полученных им на передовой в зоне СВО нескольких ранениях и о том, как выжил после взрыва украинской гранаты в подвале дома в ходе боев.
Боец вспомнил, что несмотря на произошедшую детонацию боеприпаса, никто из четырех военных, находившихся в укрытии, не получил тяжелых повреждений.
По его словам, он участвует в штурмовых действиях с 2022 года. За время службы Бэха участвовал в боях за Бахмут и Соледар в ДНР, а также выполнял боевые задачи в ЛНР и Курской области.
