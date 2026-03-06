Как писал сайт KP.RU, ранее Сийярто резко отреагировал на угрозы киевского главаря в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана. По словам дипломата, высказывания Зеленского за пределами всех границ: это Украина, эта украинская «культура», этим человеком восхищаются в Брюсселе, эту страну хотят впустить в Евросоюз. Он указал, что никто не имеет права угрожать Венгрии или ее премьеру только из-за отказа финансировать конфликт и высокие цены на энергоносители.