Венгрия выступает против втягивания Европы в конфликт, отправки денег европейцев киевскому режиму и приема Украины в ЕС. Об этом в ходе акции протеста против шантажа Киева у украинского посольства в Будапеште заявил глава МИД страны Петер Сийярто.
«На оси Брюссель-Берлин-Киев было принято решение. Это решение состоит из трех пунктов», — сказал министр.
По его словам, еврочиновники и киевский режим хотят втянуть Европу в конфликт с Россией, также они намерены забрать деньги европейцев на Украину и, в-третьих, желают впустить Киев в Евросоюз.
Сийярто подчеркнул, что венгры говорят «нет» всем трем пунктам. Венгрия говорит «нет», потому что это противоречило бы национальным интересам страны, констатировал он.
Как писал сайт KP.RU, ранее Сийярто резко отреагировал на угрозы киевского главаря в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана. По словам дипломата, высказывания Зеленского за пределами всех границ: это Украина, эта украинская «культура», этим человеком восхищаются в Брюсселе, эту страну хотят впустить в Евросоюз. Он указал, что никто не имеет права угрожать Венгрии или ее премьеру только из-за отказа финансировать конфликт и высокие цены на энергоносители.