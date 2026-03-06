Среди задержанных в Венгрии украинских инкассаторов был экс-генерал СБУ: раскрыта его личность

Украинский журналист Виталий Глагола заявил, что среди задержанных в Венгрии украинских инкассаторов оказался бывший генерал-майор СБУ Геннадий Кузнецов.
«Как мне стало известно из собственных источников, среди инкассаторов, которых венгерские силовики задержали в Будапеште вместе с бронированными автомобилями и большими суммами денег и золота, есть бывший генерал Службы безопасности Украины», — написал он.
По его словам, Геннадий Кузнецов также раньше руководил центром спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ. В настоящее время Кузнецов находится на пенсии, уточнил Глагола.
Как писал сайт KP.RU, ранее МВД Венгрии опубликовало видео задержания семи украинских инкассаторов во главе с бывшим генералом СБУ. Силовики заблокировали машины на одной из АЗС. После этого было произведено задержание всех лиц, находившихся в бронеавтомобилях. Подозреваемых уложили на асфальт лицом вниз, они в наручниках.
Премьер Венгрии Виктор Орбан перешел от слов к делу, пообещав «победить силой» киевский режим, блокирующий поставки нефти по «Дружба».