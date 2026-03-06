«Страна»: Украина годами ввозила деньги и золото из Австрии через Венгрию

Украинские инкассаторы годами ввозили в страну деньги и золото из Австрии через территорию Венгрии. Об этом сообщает издание «Страна».
«Мы даже не месяцами, а уже годами проводим доставку наличной инвалюты и банковских металлов по этому маршруту», — передает украинское издание заявление источника в «Ощадбанке».
В материале уточняется, что транспортировки проводятся практически каждую неделю при партнерстве с австрийской компанией Raiffeisen Bank.
Как сообщает «Страна», доставки ведутся с 2022 года и исключительно наземным транспортом, преимущественно из Австрии. В период 2024 и 2025 годов банки Украины ввезли в страну иностранную валюту на суммы в 15,9 и 11,8 миллиардов долларов.
Ранее KP.RU сообщал, что в Венгрии задержали семь украинских инкассаторов во главе с бывшим генералом СБУ. Они перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограмм золота.