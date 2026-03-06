А чьи это денежки: Венгрия наступила Зеленскому на хвост, требуя объяснений за перевозку миллиардов в Европу

«Зачем через Венгрию перевозили 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными, а также 146 килограммов золота? В чём причина всего этого? Если речь не идет просто о деньгах украинской военной мафии. Мы требуем от украинцев немедленного объяснения. Скажите нам! Чьи это деньги и на что они используются?» — задавал вопросы на митинге Сийярто.