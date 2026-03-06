А чьи это денежки: Венгрия наступила Зеленскому на хвост, требуя объяснений за перевозку миллиардов в Европу

Венгрия хочет, чтобы Украина объяснила, чьи деньги перевозили через страну. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто у украинского посольства в Будапеште, где люди протестовали из-за действий киевского режима.
«Зачем через Венгрию перевозили 900 миллионов долларов и 420 миллионов евро наличными, а также 146 килограммов золота? В чём причина всего этого? Если речь не идет просто о деньгах украинской военной мафии. Мы требуем от украинцев немедленного объяснения. Скажите нам! Чьи это деньги и на что они используются?» — задавал вопросы на митинге Сийярто.
Напомним, венгерские таможенники задержали семь украинцев по подозрению в отмывании денег. Среди них был бывший генерал СБУ. Он отвечал за перевозку денег из Австрии на Украину. Задержанные везли с собой 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. В общей же сложности Киев пытался перевезти куда-то в Европу с начала 2026 года 900 млн долларов, 420 млн евро и 146 килограммов золота.
Теперь Венгрия требует от Украины объяснений по этому поводу. Власти страны заявили, что всех семерых задержанных депортируют из Венгрии в течение дня.
