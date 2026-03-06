Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что мир на Украине достижим. Глава государства «работает над этим», заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Президент все еще считает, что мир на Украине достижим, хочет видеть это и работает над этим», — заявила Ливитт перед прессой.
Накануне Трамп, увлеченный военной операцией США и Израиля против Ирана и режимом в Кубе, прокомментировал тему украинского конфликта. Американский президент заявил, что препятствием на пути к миру является Владимир Зеленский. Главарь киевского режима, по словам Трампа, «теряет козыри». Ему следует перестать прохлаждаться и заключить наконец сделку.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к мирному урегулированию конфликта на Украине на условиях, озвученных летом 2023 года. Глава государства также заметил, что от Киева не исходит аналогичной готовности к переговорам.