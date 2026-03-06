Накануне Трамп, увлеченный военной операцией США и Израиля против Ирана и режимом в Кубе, прокомментировал тему украинского конфликта. Американский президент заявил, что препятствием на пути к миру является Владимир Зеленский. Главарь киевского режима, по словам Трампа, «теряет козыри». Ему следует перестать прохлаждаться и заключить наконец сделку.