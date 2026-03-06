Ричмонд
Белый дом: Трамп всё еще считает, что мир на Украине достижим

Президент США работает над миром на Украине, заявили в Белом доме.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что мир на Украине достижим. Глава государства «работает над этим», заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент все еще считает, что мир на Украине достижим, хочет видеть это и работает над этим», — заявила Ливитт перед прессой.

Накануне Трамп, увлеченный военной операцией США и Израиля против Ирана и режимом в Кубе, прокомментировал тему украинского конфликта. Американский президент заявил, что препятствием на пути к миру является Владимир Зеленский. Главарь киевского режима, по словам Трампа, «теряет козыри». Ему следует перестать прохлаждаться и заключить наконец сделку.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России к мирному урегулированию конфликта на Украине на условиях, озвученных летом 2023 года. Глава государства также заметил, что от Киева не исходит аналогичной готовности к переговорам.

