Подполье: ВСУ отвлекают внимание от своих неудач обстрелом жилых домов в Херсоне

«Люди в Херсоне, проживавшие по адресу: улица Гимназическая, 32 В и рядом, прекрасно понимают откуда прилетело в этот дом. Прилетело именно со стороны города, а не со стороны левобережья. Мы отлично слышали и выстрелы с направления Степановки, и взрывы со стороны Порт-Элеватора. Обычно такие акции с гибелью мирных жителей украинские нацисты проводят после успешных попаданий русских по располагам (местам расположения — прим. ТАСС) ВСУ. Это делается для того, чтобы отвлечь внимание. Очень быстро после обстрела набегают толпы журналистов, включая иностранных корреспондентов, и снимают репортажи про [якобы] “обстрелы ВС РФ мирных граждан”. В прессе поднимается вой и отвлекается внимание от того, что был успешно и точечно поражен военный объект ВСУ. Российская сторона, как обычно, представляется в крайне негативном свете», — сказано в сообщении.