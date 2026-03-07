Ричмонд
Силы ПВО РФ уничтожили один БПЛА на подлёте к Москве

Собянин сообщил об отражении атаки БПЛА на Москву.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали дрон, который направлялся в сторону столицы.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в мессенджере MAX.

По данным градоначальника, на месте ЧП организована работа специалистов экстренных служб.

Силы ПВО РФ регулярно отражают атаку вражеских атак с воздуха.

Как ранее сообщало Минобороны РФ, за три часа над российскими регионами были уничтожены 38 дронов. Большинство из них — 34 единицы — ликвидированы в небе над Ростовской областью.

Кроме этого, в хуторе Бережном в Краснодарском крае накануне загорелась подстанция из-за падения фрагментов сбитого украинского дрона. Тогда же стало известно о двух пострадавших в результате инцидента.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
