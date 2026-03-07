Из украинского плена вернули четверых военнослужащих из Новосибирской области

Из украинского плена в рамках обмена удалось вызволить 300 российских военнослужащих, двое из них — жители Новосибирской области. Об этом 6 марта сообщила уполномоченный по правам человека НСО Елена Зерняева.
«Всего четверо наших земляков вернулись домой в течение этих двух дней в ходе российско-украинского обмена. Счастливы вместе с их семьями и благодарны за содействие Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Николаевне Москальковой», — подчеркнула Зерняева.
Обмен военнопленными прошёл в формате 300 на 300.