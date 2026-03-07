Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из украинского плена вернули четверых военнослужащих из Новосибирской области

6 марта домой вернулись двое земляков. Один из них — житель Новосибирска, другой — Куйбышевского района.

Источник: Сиб.фм / Российская газета

Из украинского плена в рамках обмена удалось вызволить 300 российских военнослужащих, двое из них — жители Новосибирской области. Об этом 6 марта сообщила уполномоченный по правам человека НСО Елена Зерняева.

«Всего четверо наших земляков вернулись домой в течение этих двух дней в ходе российско-украинского обмена. Счастливы вместе с их семьями и благодарны за содействие Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Николаевне Москальковой», — подчеркнула Зерняева.

Обмен военнопленными прошёл в формате 300 на 300.