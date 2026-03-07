Из украинского плена вернули четверых военнослужащих из Новосибирской области

«Всего четверо наших земляков вернулись домой в течение этих двух дней в ходе российско-украинского обмена. Счастливы вместе с их семьями и благодарны за содействие Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Николаевне Москальковой», — подчеркнула Зерняева.