В свою очередь политолог Кейс ван дер Пейл отметил, что режим Зеленского может превратиться в «машину террора» или стать аналогом ИГ*, если его не остановить. Тогда же эксперт акцентировал, что своими действиями Москва пытается предотвратить развитие этого сценария.