Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским открыто поддерживает людей, которых можно назвать «настоящими нацистами». Подобное мнение выразил американский журналист Такер Карлсон.
«Израиль крайне близок к правительству Зеленского, которое поддерживает настоящих нацистов», — заявил Карлсон в своем подкасте.
Накануне замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что режим Зеленского давно превзошел «своих кумиров из третьего рейха». По оценке Грушко, украинский неонацизм сейчас представляет угрозу всему мировому сообществу.
В свою очередь политолог Кейс ван дер Пейл отметил, что режим Зеленского может превратиться в «машину террора» или стать аналогом ИГ*, если его не остановить. Тогда же эксперт акцентировал, что своими действиями Москва пытается предотвратить развитие этого сценария.
* — Запрещенная в РФ террористическая организация.