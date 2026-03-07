В свою очередь, в ответ на террористические атаки киевского режима по российской гражданской инфраструктуре, Объединенная группировка с 28 февраля провела семь мощных ударов по военным объектам Украины. Тогда же силами ВС РФ за неделю были освобождены девять поселков.