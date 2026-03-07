Ричмонд
В Киеве в четвёртый раз за ночь на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В Киеве слышна череда взрывов ночью 7 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве в ночь на субботу в четвертый раз прогремели взрывы. По данным телеканала «Общественное», каждый раз они звучали на фоне объявленной воздушной тревоги.

«В Киеве снова слышны взрывы», — передает украинский телеканал в Telegram-канале.

По данным онлайн-карты, размещенной на ресурсах министерства цифровой трансформации Украины, в столице страны объявлена воздушная тревога.

Ранее KP.RU сообщал, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Первый из сигналов тревоги тогда прозвучал в украинской столице, в Киеве.

В свою очередь, в ответ на террористические атаки киевского режима по российской гражданской инфраструктуре, Объединенная группировка с 28 февраля провела семь мощных ударов по военным объектам Украины. Тогда же силами ВС РФ за неделю были освобождены девять поселков.