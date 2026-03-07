В МИД РФ предупредили о возможной провокации Киева на фоне конфликта на Ближнем Востоке: подробности

Киевский режим может пойти на провокацию, в том числе с радиационной угрозой, на территории Украины или Европы. Цель таких действий — вернуть к себе внимание, которое ослабло на фоне ближневосточного конфликта, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.