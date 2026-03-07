В МИД РФ предупредили о возможной провокации Киева на фоне конфликта на Ближнем Востоке: подробности

Киевский режим может пойти на провокацию, в том числе с радиационной угрозой, на территории Украины или Европы. Цель таких действий — вернуть к себе внимание, которое ослабло на фоне ближневосточного конфликта, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Я совершенно не исключаю вариантов, при которых [Владимир] Зеленский может организовать что-то кровавое на своей территории, организовать какие-то подрывы, использовать, к примеру, радиационно опасные мощности на своей территории», — сказал Мирошник для ТАСС.
Как подчеркнул посол, подобная провокация могла бы быть организована под предлогом обвинить в инциденте Россию.
Как заявил накануне военный эксперт Юрий Кнутов, Киеву грозят большие проблемы с ПВО из-за ситуации на Ближнем Востоке.
При этом издание Die Welt писало, что Украина может лишиться приоритетного доступа к ракетам для систем ПВО Patriot из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.