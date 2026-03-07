В Сумской области уничтожили колонну ВСУ

На Сумском направлении действуют подразделения группировки «Север». За неделю потери ВСУ на этом участке фронта составили более 1500 военных, девять танков и ББМ, 124 автомобиля, девять орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ, 56 складов снарядов, горючего и материальных средств.