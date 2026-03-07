Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России уничтожили шведскую бронемашину ВСУ под Константиновкой

ВС России уничтожили шведский бронетранспортер Pbv 302 ВСУ под Константиновкой.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 7 мар — РИА Новости. Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили шведскую бронемашину боевиков ВСУ в районе населённого пункта Константиновка, сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, разведчики 17-й гвардейской артиллерийской бригады большой мощности обнаружили оставленный бронетранспортер Pbv 302 шведского производства.

«В результате нескольких попаданий ударных БПЛА было вызвано возгорание топлива, в ходе которого транспорт противника был уничтожен», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше