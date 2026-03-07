ВС России уничтожили шведскую бронемашину ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 7 мар — РИА Новости. Операторы беспилотных систем «Южной» группировки войск уничтожили шведскую бронемашину боевиков ВСУ в районе населённого пункта Константиновка, сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, разведчики 17-й гвардейской артиллерийской бригады большой мощности обнаружили оставленный бронетранспортер Pbv 302 шведского производства.
«В результате нескольких попаданий ударных БПЛА было вызвано возгорание топлива, в ходе которого транспорт противника был уничтожен», — говорится в сообщении.
