В Самарской области отменили план «Ковер»

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Режим «Ковер» отменен в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
План «Ковер» был объявлен в регионе в 01.36 мск, он продлился почти шесть часов.
«Отбой по угрозе подлёта БПЛА к территории Самарской области и отменен режим “Ковёр”. Ограничения по Самарской области сняты», — написал Федорищев на платформе Max.
