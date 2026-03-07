Ричмонд
+9°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области отменили план «Ковер»

На территории Самарской области отменили план «Ковер».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Режим «Ковер» отменен в Самарской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

План «Ковер» был объявлен в регионе в 01.36 мск, он продлился почти шесть часов.

«Отбой по угрозе подлёта БПЛА к территории Самарской области и отменен режим “Ковёр”. Ограничения по Самарской области сняты», — написал Федорищев на платформе Max.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше