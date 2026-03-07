Силы ПВО за ночь перехватили 124 беспилотника ВСУ над регионами России

Министерство обороны РФ заявило, что в течение прошедшей ночи российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 124 украинских беспилотных летательных аппарата над различными регионами страны.
По данным ведомства, среди уничтоженных целей был также беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Больше всего дронов сбили над территорией Брянской области — 29 БПЛА.
Напомним, минувший ночью Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны сбили 83 дрона украинской армии над территорией страны.
В пятницу, 6 марта, в результате удара украинских дронов по городу Алешки Херсонской области погибли два человека, еще 12 человек получили ранения.
