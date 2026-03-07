Ричмонд
124 дрона ВСУ сбиты над Крымом и еще 16-ю регирнами России

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта — РИА Новости Крым. В ночь на 7 марта силы противовоздушной обороны России уничтожили над 16-ю регионами страны 124 беспилотных летательных аппарата противника. Из них 6 — над территорией Крымского полуострова. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Из них 29 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, 15 — над территорией Орловской области, 11 — над территорией Белгородской области, девять — над территорией Рязанской области, восемь — над территорией Калужской области, семь — над территорией Воронежской области, по шесть — над территориями Курской, Ростовской, Волгоградской областей и Республикой Крым, по пять — над территориями Тульской и Самарской областей, три — над территорией Липецкой области.

Кроме того, три БПЛА сбиты над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, по два — над территориями Саратовской и Ульяновской областей и один — над Ивановской областью.

За ночь на 6 марта дежурные средства российской ПВО сбили 83 украинских беспилотника над Крымом, Воронежской, Курской, Астраханской, Белгородской областями, Краснодарским краем, Азовским и Черным морями.

