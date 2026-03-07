124 дрона ВСУ сбиты над Крымом и еще 16-ю регирнами России

Из них 29 БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, 15 — над территорией Орловской области, 11 — над территорией Белгородской области, девять — над территорией Рязанской области, восемь — над территорией Калужской области, семь — над территорией Воронежской области, по шесть — над территориями Курской, Ростовской, Волгоградской областей и Республикой Крым, по пять — над территориями Тульской и Самарской областей, три — над территорией Липецкой области.