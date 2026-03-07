Подстанция в Абинском районе Кубани работает штатно после атаки БПЛА

Подстанция в хуторе Бережного в Абинском районе Краснодарского края, где произошел пожар из-за атаки беспилотника, функционирует без перебоев. Об этом сообщил глава района Илья Биушкин.
«Все очаги возгорания на подстанции в районе хутора Бережного устранены. ПС-500 работает в штатном режиме», — написал Биушкин в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что поврежденные из-за падения обломков БПЛА квартиры уже осмотрели и оценили ущерб. Их собственникам окажут помощь.
Напомним, пожар на подстанции возник вследствие падения обломков дрона во время атаки ВСУ. В результате пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
