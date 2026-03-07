Около города Белополье в Сумской области уничтожили колонну техники с живой силой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в российских силовых структурах.
«Через город Белополье в направлении госграницы проследовала колонна техники с живой силой противника. Большая часть националистов была уничтожена севернее населенного пункта», — приводит РИА Новости их заявление.
Отмечается, что по мере продвижения вперед колонна делала несколько технических остановок. В это время украинские военные пытались купить что-то у местных жителей и расплатиться долларами.
Накануне расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты, средства связи и живую силу ВСУ в Сумской области. Как сообщили в Минобороны РФ, бойцы 352-го мотострелкового полка обнаружили позиции противника и нанесли удары FPV-дронами, поразив узлы связи, укрепленные пункты и скопления личного состава. Оператор беспилотника «Катран» отметил эффективность связи и контроля.