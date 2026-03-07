Ричмонд
+9°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе прогремели взрывы и разгорелся пожар

По всей Украине объявляли воздушную тревогу.

Источник: Комсомольская правда

В городе Одесса, на юге Украины, прогремели взрывы. Об этом 7 марта сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Одессе прозвучали взрывы», — говорится в сообщении телеканала.

Как отмечается, на момент сообщений о взрывах на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Местные СМИ сообщают, что после взрывов в городе начался сильный пожар.

В конце февраля этого года украинское издание «Страна» сообщило, что власти Украины игнорируют критическую ситуацию с водоснабжением и энергетикой в Одессе. Проблемы не устраняются на протяжении десяти дней.

По данным издания, четверть жителей Одессы остаются без света и воды из-за бездействия властей, которые не реагируют на ситуацию. Жители проводят акции протеста, но они не дают результатов. Государственная пресса не освещает эти события, что усугубляет проблему.