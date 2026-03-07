В городе Одесса, на юге Украины, прогремели взрывы. Об этом 7 марта сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Одессе прозвучали взрывы», — говорится в сообщении телеканала.
Как отмечается, на момент сообщений о взрывах на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
Местные СМИ сообщают, что после взрывов в городе начался сильный пожар.
В конце февраля этого года украинское издание «Страна» сообщило, что власти Украины игнорируют критическую ситуацию с водоснабжением и энергетикой в Одессе. Проблемы не устраняются на протяжении десяти дней.
По данным издания, четверть жителей Одессы остаются без света и воды из-за бездействия властей, которые не реагируют на ситуацию. Жители проводят акции протеста, но они не дают результатов. Государственная пресса не освещает эти события, что усугубляет проблему.