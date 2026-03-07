Ричмонд
+9°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ельце эвакуировали жильцов четырех домов из-за угрозы взрыва упавшего БПЛА

БПЛА упал рядом с многоквартирным жилым домом в Ельце.

Источник: Комсомольская правда

В городе Елец Липецкой области в ночь на субботу, 7 марта, беспилотный летательный аппарат упал рядом с многоквартирным жилым домом. После этого власти приняли решение об эвакуации жителей близлежащих зданий. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По его словам, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Однако на месте падения осталась неразорвавшаяся боевая часть беспилотника, из-за чего сохраняется угроза взрыва. В целях безопасности была организована эвакуация жильцов четырех домов. Людей временно разместили в пункте временного размещения.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 124 украинских дрона над различными регионами страны. Больше всего беспилотников сбили над территорией Брянской области — 29 БПЛА.

Тем временем губернатор Михаил Развожаев сообщил об увеличении числа пострадавших в результате атаки вражеских дронов на Севастополь до девяти человек, среди которых трое детей. Основной удар пришелся по пятиэтажному жилому дому на улице Ефремова.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше