В Ельце эвакуировали жильцов четырех домов из-за угрозы взрыва упавшего БПЛА

В городе Елец Липецкой области в ночь на субботу, 7 марта, беспилотный летательный аппарат упал рядом с многоквартирным жилым домом. После этого власти приняли решение об эвакуации жителей близлежащих зданий. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Однако на месте падения осталась неразорвавшаяся боевая часть беспилотника, из-за чего сохраняется угроза взрыва. В целях безопасности была организована эвакуация жильцов четырех домов. Людей временно разместили в пункте временного размещения.
Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 124 украинских дрона над различными регионами страны. Больше всего беспилотников сбили над территорией Брянской области — 29 БПЛА.
Тем временем губернатор Михаил Развожаев сообщил об увеличении числа пострадавших в результате атаки вражеских дронов на Севастополь до девяти человек, среди которых трое детей. Основной удар пришелся по пятиэтажному жилому дому на улице Ефремова.