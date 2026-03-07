В Пермском крае сняли режим «Беспилотная опасность» 7 марта

Режим «Бесплотная опасность», объявленный в Пермском крае 7 марта, отменён, следует из сообщения системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в регионе.
Об угрозе атаки БПЛА жителей Прикамья оповестили утром 7 марта: в Министерстве территориальной безопасности Пермского края отметили, что все оперативные службы края оповещены о ситуации и находятся в полной готовности.
Согласно сообщению РСЧС Пермского края, режим снят в 11:00. Информации об инцидентах с участием БПЛА за прошедшие с момента объявления беспилотной угрозы три часа не поступало.
