ВСУ размещали технику и командные пункты в школах, церквях и зданиях пожарных частей в Красноармейске. Об этом сообщил РИА Новости командир 7-й мотострелковой роты 3-го батальона 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» гвардии старший лейтенант Геннадий Дорошев.
По его словам, украинские подразделения использовали гражданскую инфраструктуру для укрытия техники и управления беспилотниками.
«Они ставили технику в церкви, прятались в зданиях пожарной части, в школах. У меня было много задач, и часто школы использовались как командные пункты и места запуска беспилотников», — рассказал Геннадий Дорошев.
Впрочем, подобным все не ограничивается. Так, недавно стало известно, что ВСУ приказали «обнулить» население Ямполя в Донецкой Народной Республике. Один из местных жителей рассказал, что украинские боевики сами признались в этом во время обысков.