Ричмонд
+9°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командир ВС РФ рассказал о циничных действиях ВСУ в Красноармейске

РИАН: ВСУ в Красноармейске ставили технику в храме и запускали БПЛА из школ.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ размещали технику и командные пункты в школах, церквях и зданиях пожарных частей в Красноармейске. Об этом сообщил РИА Новости командир 7-й мотострелковой роты 3-го батальона 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» гвардии старший лейтенант Геннадий Дорошев.

По его словам, украинские подразделения использовали гражданскую инфраструктуру для укрытия техники и управления беспилотниками.

«Они ставили технику в церкви, прятались в зданиях пожарной части, в школах. У меня было много задач, и часто школы использовались как командные пункты и места запуска беспилотников», — рассказал Геннадий Дорошев.

Впрочем, подобным все не ограничивается. Так, недавно стало известно, что ВСУ приказали «обнулить» население Ямполя в Донецкой Народной Республике. Один из местных жителей рассказал, что украинские боевики сами признались в этом во время обысков.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше