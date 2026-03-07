Ричмонд
При падении сбитого беспилотника в Самарской области пострадал мужчина

7 марта над Самарской областью сбили пять беспилотников, есть пострадавший.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью 7 марта силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Самарскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев.

По информации главы региона, в небе над областью были обезврежены пять украинских БПЛА. При падении обломков одного из беспилотников пострадал мужчина. Его госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь.

Повреждений на промышленных, социальных и жилых объектах нет. Губернатор призвал жителей сохранять бдительность. При обнаружении подозрительных предметов необходимо звонить по телефону 112. Также он напомнил о запрете на съемку и публикацию фото и видео беспилотников и последствий их применения.

