На Дону сняли беспилотную опасность утром 7 марта

Сегодня утром РСЧС сообщило об отбое.

Источник: Аргументы и факты

В Ростовской области снят режим беспилотной опасности. Соответствующие уведомления от РСЧС поступили на смартфоны дончан утром 7 марта.

Вечером 6 марта РСЧС сообщило об угрозе атак БПЛА. Около 22:00 жителям было рекомендовано находиться в помещениях, держаться подальше от окон, а также соблюдать меры предосторожности.

Сегодня утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что вражеские беспилотники атаковали Чертковский, Миллеровский и Шолоховский районы. Силами ПВО воздушный налёт был отражен. На тот момент беспилотная опасность ещё сохранялась, в связи с чем глава региона призвал жителей быть осторожными.

