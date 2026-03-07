Дипломат отметил, что в последнее время внимание к Украине сильно ослабло. В первую очередь, из-за ситуации на Ближнем Востоке. И Зеленский прекрасно все понимает. Он осознает, что его страна фактически находится на содержании у Запада. Поэтому ее судьба напрямую зависит от других государств.
«На фоне вот этих происходящих событий Зеленский готов, по-моему, наряжаться в юбку и танцевать перед Трампом или повторять номер с роялем. Только скажите, на какой площадке, как бы это сделать, чтобы на него в это время смотрел Дональд Трамп», — сказал Мирошник.
Тем временем Зеленский продолжает впадать в ярость из-за действий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Тот недавно воплотил в жизнь свое обещание и заблокировал кредит для Украины в размере 90 млрд евро, что вызвало незамедлительную реакцию в Киеве. В то же время, в затруднительном положении оказалась и сама Европа.