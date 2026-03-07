ВС России поразили украинский Ми-8 в районе Михайловки

«Минобороны России опубликовало кадры поражения вертолета Ми-8 ВСУ на вертолетной площадке специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА “Герань” в районе населенного пункта Михайловка», — говорится в сообщении.
