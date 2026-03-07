Ричмонд
ВС России поразили украинский Ми-8 в районе Михайловки

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Вооруженные силы России ударом дрона «Герань» поразили украинский вертолёт Ми-8 на аэродроме в районе Михайловки, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Минобороны России опубликовало кадры поражения вертолета Ми-8 ВСУ на вертолетной площадке специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА “Герань” в районе населенного пункта Михайловка», — говорится в сообщении.

