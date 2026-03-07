ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 375 военных

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО около 1 375 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили более 200 военнослужащих, «Запад» — свыше 180, «Южная» — до 200, «Центр» — свыше 335, «Восток» — около 400, «Днепр» — до 60 военнослужащих.
Группировки «Север», «Запад», «Южная».
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Новодмитровка, Мирополье, Грабовское и Новая Сечь Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Песчаное, Гранов и Старица Харьковской области. Потери ВСУ составили десять автомобилей, радиолокационная станция RADA RPS-42 израильского производства, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Группировка войск «Запад» нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовое, Яцковка, Святогорск, Красный Лиман, Рубцы ДНР, Боровая и Новоосиново Харьковской области. Потери противника составили бронетранспортер М113 и боевая бронированная машина HMMWV производства США, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция Robin IRIS производства Нидерландов и три склада боеприпасов.
Подразделения Южной группировки нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дружковка, Новоселовка, Кондратовка, Каленики, Ильиновка, Краматорск, Никифоровка, Голубовка и Константиновка ДНР. Противник потерял танк, бронетранспортер «Puma» итальянского производства, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию RADA RPS-42 израильского производства, станцию контрбатарейной борьбы TPS-80 производства США, шесть складов боеприпасов и материальных средств.
Группировки «Центр», «Восток», «Днепр».
Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Анновка, Золотой Колодезь, Торецкое, Сергеевка, Белицкое, Гришино ДНР, Новоподгородное, Новониколаевка и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки войск «Восток» отразили четыре атаки подразделений ВСУ на бронетехнике в районах населенных пунктов Гай, Добропасово и Великомихайловка Днепропетровской области, уничтожив три бронетранспортера, боевую машину пехоты и две боевые бронированные машины. Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Старокасьяновское, Заречное, Коломийцы, Новоскелеватое Днепропетровской области, Комсомольское, Верхняя Терса и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял восемь боевых бронированных машин и три автомобиля.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Димитрово Запорожской области. Уничтожены боевая бронированная машина, 14 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы.
В новость внесена правка (12:28 мск) — уточняется информация о потерях ВСУ.