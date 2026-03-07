ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около 1 375 военных

Подразделения группировки войск «Восток» отразили четыре атаки подразделений ВСУ на бронетехнике в районах населенных пунктов Гай, Добропасово и Великомихайловка Днепропетровской области, уничтожив три бронетранспортера, боевую машину пехоты и две боевые бронированные машины. Нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Старокасьяновское, Заречное, Коломийцы, Новоскелеватое Днепропетровской области, Комсомольское, Верхняя Терса и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял восемь боевых бронированных машин и три автомобиля.