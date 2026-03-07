ВС России нанесли удар возмездия по предприятиям ВПК Украины

«Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ВПК Украины», — говорится в заявлении.
Также российские бойцы поразили энергетические объекты и военные аэродромы, используемые в интересах ВСУ. Все цели атаки достигнуты, подчеркнули в министерстве.
Кроме того, они уничтожили вертолет Ми-8 и нанесли удары по транспортной инфраструктуре и пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.
Всего с начала СВО потери противника составили 670 самолетов, 284 вертолета, 120 160 дронов, 651 ЗРК, 28 083 танка и других ББМ, 1681 боевую машину РСЗО, 33 677 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 060 единиц специальной военной автотехники.