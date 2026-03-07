Беспилотная опасность в Татарстане: аэропорты не работали ночью 7 марта

Режим беспилотной опасности действовал в Татарстане почти шесть часов. Помимо республики, угроза атаки БПЛА была объявлена в Удмуртии, Мордовии, Пермском крае, Пензенской, Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях. По информации Минобороны, сбитых беспилотников над территорией Татарстана не зафиксировано. Однако это уже третья воздушная тревога в регионе за последние полторы недели. Напомним, 27 февраля в республике впервые объявляли ракетную опасность, а 3 марта ночью вводили сразу два режима — ракетной и беспилотной угрозы.