Беспилотная опасность в Татарстане: аэропорты не работали ночью 7 марта

В ночь на 7 марта жители республики вновь услышали сигнал тревоги. В 2:19 МЧС России оповестило о введении режима «Беспилотная опасность». Спустя два часа закрыли аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы, а утром в Советском районе столицы завыли сирены. К восьми утра режим сняли, но осадок остался. Корреспондент «АиФ-Казань» собрал хронологию событий и напоминает правила безопасности.
Хроника тревожной ночи: от первого сигнала до отмены.
Сообщение о беспилотной опасности пришло жителям Татарстана через официальное приложение МЧС России 7 марта в 2:19. Это уже не первый случай за последнее время — республика регулярно сталкивается с угрозами с воздуха. Почти сразу начались перебои с мобильным интернетом — стандартная мера безопасности, призванная затруднить возможную координацию атак.
В 4:28 поступило новое уведомление: в международных аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Бугульмы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По данным Росавиации, аналогичные меры коснулись также аэропортов Самары, Ульяновска, Пензы и Саратова. Всего режим «Ковер» ввели в семи воздушных гаванях Приволжья.
В казанском аэропорту из-за ограничений задержали 19 рейсов — 11 на вылет и 8 на прилет. С пассажирами работали представители авиакомпаний. Около 8 утра жители Советского района Казани сообщили о звуках сирен, однако вскоре, в 8:17, МЧС объявило об отмене режима беспилотной опасности. Аэропорты возобновили работу в штатном режиме, мобильный интернет начал восстанавливаться.
Закрытое небо: масштаб ограничений.
Режим беспилотной опасности действовал в Татарстане почти шесть часов. Помимо республики, угроза атаки БПЛА была объявлена в Удмуртии, Мордовии, Пермском крае, Пензенской, Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях. По информации Минобороны, сбитых беспилотников над территорией Татарстана не зафиксировано. Однако это уже третья воздушная тревога в регионе за последние полторы недели. Напомним, 27 февраля в республике впервые объявляли ракетную опасность, а 3 марта ночью вводили сразу два режима — ракетной и беспилотной угрозы.
Мнение экспертов: нарастание угроз.
Военный эксперт Юрий Кнутов отмечает, что противник методично увеличивает глубину поражения территории России. Если раньше атакам подвергались в основном приграничные регионы, то теперь беспилотники и ракеты долетают до Поволжья. Особую опасность представляют крылатые ракеты «Фламинго» (FP-5), способные преодолевать до 3 тысяч километров. Однако, как подчеркивают военные специалисты, наши системы ПВО успешно справляются с такими целями. Главное — своевременное обнаружение и быстрая реакция населения на сигналы тревоги.
Инструкция: что делать при сигнале «Беспилотная опасность».
Правила поведения при беспилотной и ракетной опасности одинаковы. Они требуют максимальной скорости и четкости.
Если вы в здании — спуститесь в подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом!
Если вы дома — найдите внутреннюю комнату без окон (ванная, коридор, кладовая). Закройте окна и задёрните шторы. Сядьте на пол между несущих стен.
Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или укрытие. Не оставайтесь на открытом пространстве.
Если вы в транспорте — немедленно покиньте его и проследуйте в ближайшее укрытие.
Увидели обломки — не приближайтесь, не трогайте, не фотографируйте. Немедленно звоните по номеру 112.
Важно: публикация фото и видео работы ПВО и последствий атак в соцсетях запрещена. Это может помочь противнику скорректировать удары. За нарушение предусмотрены штрафы: для граждан — от 1 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 40 тысяч, для юрлиц — до 300 тысяч рублей.
Ситуация остается на контроле экстренных служб. Будьте бдительны и доверяйте только официальным источникам информации.