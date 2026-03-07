Ричмонд
Боец Виталий Ерендеев из Усть-Кута погиб в зоне СВО

Военнослужащему было 45 лет.

Источник: соцсети администрации Усть-Кута

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Виталий Ерендеев из Усть-Кута. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— Жизнь военнослужащего оборвалась во время выполнения боевых задач 15 октября 2025. Прощание с героем пройдет 10 марта в ритуальном зале. Его близкие соберутся к 12:00, — уточнили в пресс-службе администрации.

Защитнику Отечества было 45 лет. В памяти семьи и друзей он навеки останется храбрым, сильным и отважным мужчиной. Виталия Ерендеева похоронят на Алее героев, погибших «за ленточкой».

