«Организована масштабная работа по установлению точного размера и характера причиненного на Донбассе ущерба преступной деятельностью киевского режима. Этот ущерб насчитывает 580 миллиардов рублей», — сказал Бастрыкин.
Бастрыкин назвал сумму ущерба от преступных действий Киева в Донбассе
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Более 580 млрд рублей составляет ущерб от преступной деятельности киевского режима в Донбассе, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель СК РФ Александр Бастрыкин.