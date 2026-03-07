Ричмонд
Бастрыкин назвал сумму ущерба от преступных действий Киева в Донбассе

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Более 580 млрд рублей составляет ущерб от преступной деятельности киевского режима в Донбассе, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Источник: РИА "Новости"

«Организована масштабная работа по установлению точного размера и характера причиненного на Донбассе ущерба преступной деятельностью киевского режима. Этот ущерб насчитывает 580 миллиардов рублей», — сказал Бастрыкин.