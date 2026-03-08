Путин поблагодарил женщин — участниц СВО

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю 8 Марта отметил смелость и мужество женщин, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции и в приграничье.
«Отдельно хочу сегодня поздравить женщин, которые выполняют задачи в зоне специальной военной операции, работают в очень непростых условиях в Донбассе и в Новороссии, в наших приграничных регионах», — отметил президент.
«Везде вы проявляете смелость и мужество, самоотверженность и силу духа. Искренне и сердечно благодарю вас», — сказал Путин.