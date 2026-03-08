Ричмонд
Губернатор Балицкий: БПЛА ВСУ атаковал многоэтажку в Васильевке, есть погибшие

В результате атаки ВСУ на многоэтажку в Васильевке пострадали 10 человек.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки украинского беспилотника самолетного типа пострадал многоквартирный дом в Васильевке, есть погибшие. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он также сообщил, что в результате атаки ВСУ на многоквартирный дом не менее 10 человек получили ранения.

«Нахожусь на связи с оперативными службами, МЧС и медиками. На месте работают подразделения, идет тушение пожара, разбор завалов», — написал глава региона в Telegram-канале.

По уточнениям Балицкого, пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

5 марта Минобороны сообщило, что ВС РФ освободили Веселянку в Запорожской области.

При этом на утро 7 марта стало известно, что силы ПВО РФ за ночь перехватили и уничтожили 124 беспилотника ВСУ над российскими регионами. При этом, по уточнениям оборонного ведомства, большинство дронов было сбито над территорией Брянской области.

