Марочко: силы РФ наступают на Славянск и Краматорск фронтом более 40 км

«Касаемо славянско-краматорской агломерации: в данном районе на неделе есть ряд направленных ударов наших военнослужащих. Прежде всего, с района населенного пункта Ямполь наши военнослужащие продвигаются в юго-западном направлении. Также мы давим на западе от Северска. Есть развитие успехов в северо-западном направлении и западном направлении от Никифоровки. В Миньковке мы расширяем зону контроля и двигаемся с направления Часов Яра в северо-западном направлении. Так что этот участок довольно-таки обширный. И сразу хочу отметить, что наши военнослужащие здесь действуют на очень широком участке — более 40 км», — сказал он.