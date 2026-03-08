Марочко: силы РФ наступают на Славянск и Краматорск фронтом более 40 км

«Касаемо славянско-краматорской агломерации: в данном районе на неделе есть ряд направленных ударов наших военнослужащих. Прежде всего, с района населенного пункта Ямполь наши военнослужащие продвигаются в юго-западном направлении. Также мы давим на западе от Северска. Есть развитие успехов в северо-западном направлении и западном направлении от Никифоровки. В Миньковке мы расширяем зону контроля и двигаемся с направления Часов Яра в северо-западном направлении. Так что этот участок довольно-таки обширный. И сразу хочу отметить, что наши военнослужащие здесь действуют на очень широком участке — более 40 км», — сказал он.
Военный эксперт отметил, что оперативно-тактическая ситуация у украинских подразделений на этом участке «крайне проблематичная», поскольку военные РФ заставляют их действовать на широком участке фронта.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвинулись на славянском направлении в районе пяти населенных пунктов: Рай-Александровки, Кривой Луки, Резниковки и Никифоровки.