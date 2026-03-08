Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: силы РФ наступают на Славянск и Краматорск фронтом более 40 км

ЛУГАНСК, 8 марта. /ТАСС/. Российские военнослужащие на текущей неделе наступали в славянско-краматорской агломерации в Донецкой Народной Республики сразу на нескольких участках: на юго-западе, западе и северо-западе. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, в агломерации военные РФ наступают фронтом, превышающем 40 км.

Источник: РИА "Новости"

«Касаемо славянско-краматорской агломерации: в данном районе на неделе есть ряд направленных ударов наших военнослужащих. Прежде всего, с района населенного пункта Ямполь наши военнослужащие продвигаются в юго-западном направлении. Также мы давим на западе от Северска. Есть развитие успехов в северо-западном направлении и западном направлении от Никифоровки. В Миньковке мы расширяем зону контроля и двигаемся с направления Часов Яра в северо-западном направлении. Так что этот участок довольно-таки обширный. И сразу хочу отметить, что наши военнослужащие здесь действуют на очень широком участке — более 40 км», — сказал он.

Военный эксперт отметил, что оперативно-тактическая ситуация у украинских подразделений на этом участке «крайне проблематичная», поскольку военные РФ заставляют их действовать на широком участке фронта.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвинулись на славянском направлении в районе пяти населенных пунктов: Рай-Александровки, Кривой Луки, Резниковки и Никифоровки.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше