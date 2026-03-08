Ричмонд
Группировка войск «Север» взяла в плен двух военнослужащих ВСУ

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Двое украинских военнослужащих сдались в плен группировке войск «Север» в течение суток, сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.

Источник: Reuters

«[За сутки] двое военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сказал он.

Межевых также сообщил, что группировкой было выявлено и уничтожено 24 пункта управления БПЛА, 14 беспилотников самолетного типа и 31 тяжелый боевой квадрокоптер R-18.

