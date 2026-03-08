Ричмонд
ВСУ ударили по Белгородской области, повреждены объекты инфраструктуры

ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгородской области.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду и Белгородскому району. Есть разрушения на объектах энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал губернатор в телеграм-канале.

Гладков уточнил, что в результате атаки серьезно повреждены важные энергетические объекты. Оперативные службы уже работают на месте. Информация о последствиях продолжается уточняться.

Ранее KP.RU сообщал, что российские силы ПВО успешно предотвратили очередную попытку атаки со стороны ВСУ на объекты в Белгородской области. В регионе было перехвачено и уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.