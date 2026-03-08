Израиль нанёс удары по командирам ливанского корпуса сил «Кудс» КСИР

7 марта появилась информация, что израильский десант попытался высадиться в горной местности на границе Ливана и Сирии. Для вылазки использовались три вертолета, которые приземлились в районе населённого пункта Бриталь. Десантники решили выдать себя за ливанских военных, но были рассекречены и окружены. После этого завязался ожесточенный бой.