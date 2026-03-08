Ричмонд
Израиль нанёс удары по командирам ливанского корпуса сил «Кудс» КСИР

Армия Израиля сообщила об ударе в Бейруте по ключевым командирам ливанского корпуса сил «Кудс», действующего в составе КСИР.

Источник: Аргументы и факты

Израильские военные нанесли удары по основному командному составу ливанского корпуса сил «Кудс» — подразделения специального назначения Корпуса стражей исламской революции, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Недавно армия совершила точный удар, целью которого были ключевые командиры Ливанского корпуса сил “Кудс”, которые работали в Бейруте», — говорится в заявлении Вооружённых сил еврейского государства.

ЦАХАЛ обвинила их в атаках на Израиль и гражданское население. Кроме того, в израильской армии отметили, что ливанский корпус сил «Кудс» действует на стороне КСИР в Иране.

Напомним, ранее в ЦАХАЛ заявили, что в Бейруте армией Израиля был убит командир управления огневой мощью ливанского шиитского движения «Хезболла» Заид Али Джумаа. Нападение на него было совершено в среду, 4 марта.

7 марта появилась информация, что израильский десант попытался высадиться в горной местности на границе Ливана и Сирии. Для вылазки использовались три вертолета, которые приземлились в районе населённого пункта Бриталь. Десантники решили выдать себя за ливанских военных, но были рассекречены и окружены. После этого завязался ожесточенный бой.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
