Израиль нанёс удары по командирам ливанского корпуса сил «Кудс» КСИР

Израильские военные нанесли удары по основному командному составу ливанского корпуса сил «Кудс» — подразделения специального назначения Корпуса стражей исламской революции, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Недавно армия совершила точный удар, целью которого были ключевые командиры Ливанского корпуса сил “Кудс”, которые работали в Бейруте», — говорится в заявлении Вооружённых сил еврейского государства.
ЦАХАЛ обвинила их в атаках на Израиль и гражданское население. Кроме того, в израильской армии отметили, что ливанский корпус сил «Кудс» действует на стороне КСИР в Иране.
Напомним, ранее в ЦАХАЛ заявили, что в Бейруте армией Израиля был убит командир управления огневой мощью ливанского шиитского движения «Хезболла» Заид Али Джумаа. Нападение на него было совершено в среду, 4 марта.
7 марта появилась информация, что израильский десант попытался высадиться в горной местности на границе Ливана и Сирии. Для вылазки использовались три вертолета, которые приземлились в районе населённого пункта Бриталь. Десантники решили выдать себя за ливанских военных, но были рассекречены и окружены. После этого завязался ожесточенный бой.