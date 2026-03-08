Губернатор Иркутской области встретился с матерями погибших бойцов СВО

В преддверии 8 Марта губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с женщинами — руководителями общественных организаций и матерями погибших участников специальной военной операции. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях. На встрече прозвучало множество предложений — от патриотического воспитания до поддержки семей участников СВО, помощи детям с особенностями развития, а также экологических и просветительских инициатив.
— Этот праздник для нас всегда наполнен особым смыслом и теплом, самыми светлыми чувствами. Потому что уважительное отношение к женщине, к матери — это безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение. Вклад женщин в общественную жизнь региона, укрепление культурных традиций и сохранение национальных ценностей поистине огромен, — отметил губернатор.
Особое внимание — матерям, чьи сыновья погибли, защищая Родину. Сегодня они считают своим долгом рассказывать молодежи о том, как обычные мальчишки становятся героями. Их материнское слово воспитало в сыновьях силу, мужество и ответственность.