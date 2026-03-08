Губернатор Иркутской области встретился с матерями погибших бойцов СВО

— Этот праздник для нас всегда наполнен особым смыслом и теплом, самыми светлыми чувствами. Потому что уважительное отношение к женщине, к матери — это безусловная ценность, передающаяся из поколения в поколение. Вклад женщин в общественную жизнь региона, укрепление культурных традиций и сохранение национальных ценностей поистине огромен, — отметил губернатор.